В Армении заявили, что ВС Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском Варденисе

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Вооруженные силы Азербайджана обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, они вели огонь, а также применили авиацию.

"Этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана", – написала Степанян в Facebook.

Она подчеркнула, что таким образом противник фактически попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нужно не разбираться, кто прав, кто виноват, а именно прекратить боевые действия.

Турция же заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку. Кроме того, турецкий лидер раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.