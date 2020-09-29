Армения сообщила о применении в Карабахе оружия широкого радиуса поражения

Фото: Минобороны Армении

Минобороны Армении приходится применять в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян на странице в соцсети Facebook.

"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", – говорилось в публикации Степанян.

Представитель Минобороны объяснила, что войска Азербайджана применяют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".

"Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень" , – обращает внимание Степанян.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Кроме того, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом Арменией самолете. Накануне армянская сторона сообщила, что в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения был сбит самолет ВВС Азербайджана.