Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом Арменией самолете

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Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом самолете ВВС республики в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее армянская сторона сообщила, что в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения был сбит самолет ВВС Азербайджана.

"Распространенное армянской стороной сообщение о сбитии в вечерние часы самолета Военно-воздушных сил Азербайджана является ложным и дезинформацией", – рассказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Он также отменил, что все самолеты азербайджанской армии находятся в рабочем состоянии.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

При этом Россия выступила за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нужно не разбираться, кто прав, кто виноват, а именно прекратить боевые действия.

