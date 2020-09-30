Президент Азербайджана назвал условие прекращения боев в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас потери. Но это дело правое. Международное право на нашей стороне... У нас одно условие – безоговорочный вывод ВС Армении из оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир", – заявил Алиев.

По его словам, на данный момент восстанавливается историческая справедливость.

"Мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, делаем и сделаем это", – отметил азербайджанский президент.

Также он заявил, что "армянский народ, если желает жить в условиях мира, должен привлечь к ответственности свое руководство".

"У нас нет дела с армянским народом, Азербайджан – многонациональная страна, здесь многие народы живут в мире и благополучии. В том числе армянский народ", – подчеркнул Алиев, добавив, что тысячи армян живут в Азербайджане и являются гражданами этой страны.

Кроме того, Алиев заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе являются моментом истины для Азербайджана.

29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут стать угрозой существования армянского народа. Он также отметил, что Азербайджан должен как можно скорее прекратить агрессию, которую Пашинян счел заранее спланированной операцией. Действия Еревана политик назвал ответными на действия Баку.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

Турция же заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку. Кроме того, турецкий лидер раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе. Накануне в Ереване заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении в армянском воздушном пространстве. В Анкаре и Баку это опровергли.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

