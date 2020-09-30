Алиев назвал бои в Карабахе моментом истины для Азербайджана

Фото: AP/Ministry of Defense of Armenia

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе являются моментом истины.

"Бои в Карабахе – это момент истины для Азербайджана, мы узнаем, кто есть кто", – приводит слова Алиева РИА Новости.



29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут стать угрозой существования армянского народа. Он также отметил, что Азербайджан должен как можно скорее прекратить агрессию, которую Пашинян счел заранее спланированной операцией. Действия Еревана политик назвал ответными на действия Баку.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации обстановки в регионе, известном как Нагорный Карабах.

Оба государства объявили мобилизацию и уже провели несколько боевых столкновений. В Минобороны Азербайджана рассказали об уничтожении полка армянской армии в Карабахе. Армения, в свою очередь, объявила об обстреле воинской части в городе Варденис на территории страны.