Жители Армении и Азербайджана рассказали о военном положении

29 сентября, 19:37
Фото: РИА Новости
Граждане Армении и Азербайджана рассказали Москве 24, как изменилась их жизнь в связи с введением в странах военного положения.
Табриза в настоящий момент проживает в городе Баку в Азербайджане. О том, что в городе введено военное положение, она узнала из социальных сетей. Информацию подтвердили в СМИ.
"Когда военное положение ввели, я впервые за 12 лет жизни в Баку испугалась. Страшно не за себя, страшно за то, что все серьезно. У меня 5 лет назад скончался папа, 2 брата дома – 26 лет и 21 год. Я просто не хочу их потерять", – рассказала Табриза.
По ее словам, сейчас в городе спокойная обстановка, но люди нервничают.
Табриза добавила, что в некотором смысле даже рада, что ввели военное положение в такой ситуации. "Хорошо, что сделали, потому что никто не выходит из-за этого на улицу. Непонятно, что было бы. Я думаю, был бы бардак, толпы бы на улицу выходили", – предположила девушка.
В свою очередь, жительница Еревана Инесса рассказала, что люди в Армении нервничают и пристально следят за ситуацией. "С позавчерашнего дня у нас дома без остановки работает телевизор, следим за новостями. Даже ночью смотрели. Многое, конечно, узнаем еще из соцсетей", – рассказала девушка.
По ее словам, в настоящий момент в центр Еревана съехалось множество добровольцев на случай, если "не удастся все решить миром". И хотя обстановка в столице сейчас спокойная, все понимают, что ситуация может измениться. "Невозможно быть уверенным в безопасности в такое время", – уверяет девушка.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.
Кроме того, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом Арменией самолете. Накануне армянская сторона сообщила, что в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения был сбит самолет ВВС Азербайджана.
В Нагорном Карабахе снова начались бои между Азербайджаном и Арменией
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