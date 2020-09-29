Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Карабахе

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Телефонный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Кремля, разговор инициировала армянская сторона. Политики обсудили развитие конфликта в Нагорном Карабахе.
"Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", – подчеркнули в администрации президента.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в регионе, известном как Нагорный Карабах.
Оба государства объявили мобилизацию и уже провели несколько боевых столкновений. В Минобороны Азербайджана, в частности, рассказали об уничтожении полка армянской армии в Карабахе. Армения, в свою очередь, объявила об обстреле воинской части в городе Варденис на территории страны.
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