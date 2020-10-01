Путин, Макрон и Трамп призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Фото: Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo via AP

Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп заявили о необходимости немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", – сказано в совместном заявлении по Нагорному Карабаху глав трех государств.

Кроме этого, президенты трех держав отметили, что они осуждают эскалацию насилия, которое происходит в зоне конфликта, а также призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Карабаху.

Также главы выразили соболезнования семьям погибших в результате боевых действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Ряд государств призвал стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск.

