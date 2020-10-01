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В мире

01 октября, 13:21

Двое журналистов Le Monde пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе

за рубежом

Фото: AP Photo/Aziz Karimov

Журналисты французского издания Le Monde попали под обстрел с азербайджанской стороны в карабахском городе Мартуни. Об этом заявил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян в Facebook.

"Журналисты французской Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни. Двое ранены", – сообщил Мовсисян на странице в социальной сети. Согласно предварительным данным, оба пострадавших оказались гражданами Франции. Раненых журналистов доставляют в больницу.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск.

В Нагорном Карабахе снова начались бои между Азербайджаном и Арменией

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