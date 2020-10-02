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В мире

09:53

В Минобороны Азербайджана заявили о захвате стратегических высот в Карабахе

за рубежом

Фото: AP Photo/Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo via AP

В министерстве обороны Азербайджана заявили, что военные захватили несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

"Начиная с ночи 2 октября продолжаются ожесточенные бои, военные операции. ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении, вокруг Мадагиза, и контролируют их", – говорится в сообщении.

В Армении, в свою очередь, заявили об уничтожении самолета и беспилотника ВВС Азербайджана.

Ранее Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп заявили о необходимости немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Также президенты трех держав отметили, что они осуждают эскалацию насилия, которое происходит в зоне конфликта, а также призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Карабаху.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Ряд государств призвал стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск.

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