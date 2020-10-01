Четыре беспилотника сбиты над Арменией – Пашинян

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Четыре беспилотника сбиты над Арменией. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в своем Facebook.

Известно, что воздушные цели были обнаружены в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями. При этом изначально Пашинян заявил об уничтожении трех беспилотников.

"Силами армянских (средств. – Прим. ред.) ПВО три из них (четырех беспилотных аппаратов. – Прим. ред.) были сбиты", – сообщил Пашинян.

Позднее премьер-министр добавил, что военным удалось уничтожить все воздушные цели.

"Уничтожен и четвертый беспилотник", – подчеркнул Пашинян.

Ранее в Минобороны Армении сообщили о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. Кроме того, были уничтожены два вертолета, а также шесть беспилотников.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

Обе стороны сообщили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение. В Азербайджане объявили частичную мобилизацию.