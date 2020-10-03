В Нагорном Карабахе сообщили о 3 тыс убитых военных Азербайджана

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Названы потери армии Азербайджана в ходе боев в районе Нагорного Карабаха.

Так, сообщается о трех тысячах убитых военнослужащих азербайджанских ВС. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

Как пишет РИА Новости, большая часть тел погибших остается в нейтральной зоне. По данным Погосяна, "для их вывоза ничего не делается".

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана также заявили, что армянские подразделения несут большие потери. При этом точное число жертв не называлось.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.