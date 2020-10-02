Путин и Пашинян обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта

Фото: kremlin.ru
Ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта", – приводит РИА Новости заявление Кремля.
Отмечается, что стороны выразили озабоченность в связи с сообщениями о боевиках в Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Ранее Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп заявили о необходимости немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Также президенты трех держав отметили, что они осуждают эскалацию насилия, которое происходит в зоне конфликта, а также призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Карабаху.
Песков прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе
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