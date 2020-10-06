Нарышкин заявил о прибытии боевиков в Нагорный Карабах

16:10
Фото: AP Photo/Karo Sahakyan/PAN
Тысячи радикалов, которые воюют на Ближнем Востоке, включая боевиков "ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России), перебрасывают в Нагорный Карабах. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, в зону конфликта стягиваются также наемники из экстремистских курдских группировок.
"Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", – приводятся слова Нарышкина на сайте СВР.
Он отметил, что противостояние, разгорающееся в Нагорном Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различных международных террористических организаций.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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