Минобороны Армении считает, что Алиев находится в информационной блокаде

Фото: AP/Azerbaijani Presidential Press Office

Министерство обороны Армении считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в информационной блокаде. Об этом сообщил представитель ведомства Арцрун Ованнисян в Facebook.

По его словам, верховный главнокомандующий Азербайджана не владеет информацией, ему докладывают неверные данные.

"Алиев распространяет не соответствующую действительности информацию о ходе боевых действий, которая легко опровергается видеоматериалами, то есть существуют проблемы со стратегическим управлением", – подчеркнул Ованнисян.

Ранее Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района. В свою очередь пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сведения о захвате Джабраила. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год. Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

