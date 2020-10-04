Алиев заявил о взятии города Джебраил

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Азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к нации.

"Сегодня были освобождены город Джебраил (армянское название Мехакава) и девять сел Джебраилского района. Сердечно поздравляю азербайджанский народ с этим историческим событием", – сказал он.

По его словам, виновниками нынешней ситуации в Карабахе являются Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво. Он подчеркнул, что ни раз просил Минскую группу ОБСЕ и мировое сообщество повлиять на Ереван, но безуспешно.

Также Алиев озвучил условия, при которых он считает возможным перемирие в Нагорном Карабахе.

"Мое условие таково: пусть выведут свои войска, и противостояние будет остановлено. Но это должно быть не на словах, а на деле", - сказал Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Глава Азербайджана отметил, что его страна вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.

В свою очередь пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сведения о захвате Джабраила. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Армия обороны Карабаха по всем направления полностью контролирует ситуацию", – сказал Погосян.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год. Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

