Алиев заявил о взятии города Джебраил

04 октября, 20:30
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к нации.
"Сегодня были освобождены город Джебраил (армянское название Мехакава) и девять сел Джебраилского района. Сердечно поздравляю азербайджанский народ с этим историческим событием", – сказал он.
По его словам, виновниками нынешней ситуации в Карабахе являются Ереван и ряд стран, которые хотели сохранить статус-кво. Он подчеркнул, что ни раз просил Минскую группу ОБСЕ и мировое сообщество повлиять на Ереван, но безуспешно.
Также Алиев озвучил условия, при которых он считает возможным перемирие в Нагорном Карабахе.
"Мое условие таково: пусть выведут свои войска, и противостояние будет остановлено. Но это должно быть не на словах, а на деле", - сказал Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.
Глава Азербайджана отметил, что его страна вернется к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха.
В свою очередь пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сведения о захвате Джабраила. По его словам, эта информация не соответствует действительности.
"Армия обороны Карабаха по всем направления полностью контролирует ситуацию", – сказал Погосян.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год. Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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