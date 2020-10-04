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Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Стороны обсудили проблему эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха.

"Она [канцлер] поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября", – заявила Деммер.

По словам представителя кабмина ФРГ, Ангела Меркель "выразила обеспокоенность" ухудшением ситуации и ростом числа жертв вооруженного конфликта. Канцлер призвала Пашиняна прекратить боевые действия и возобновить переговоры с противоборствующей стороной.

Ситуация в районе Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.

Ситуацию в телефонном разговоре обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Лидеры двух стран высказали озабоченность в связи с начавшимися в Нагорном Карабахе боевыми действиями. Примечательно, что звонок состоялся по инициативе французской стороны.

