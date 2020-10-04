04 октября, 12:44
Фото: ТАСС/Zucchi/ROPI via ZUMA Press
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Стороны обсудили проблему эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха.
"Она [канцлер] поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября", – заявила Деммер.
По словам представителя кабмина ФРГ, Ангела Меркель "выразила обеспокоенность" ухудшением ситуации и ростом числа жертв вооруженного конфликта. Канцлер призвала Пашиняна прекратить боевые действия и возобновить переговоры с противоборствующей стороной.
Ситуация в районе Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.
Ситуацию в телефонном разговоре обсудили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Лидеры двух стран высказали озабоченность в связи с начавшимися в Нагорном Карабахе боевыми действиями. Примечательно, что звонок состоялся по инициативе французской стороны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: