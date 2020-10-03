Ереван готов обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах – Пашинян

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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны готовы обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, сообщает ТАСС.

Обсуждение должно состояться в рамках Минской группы ОБСЕ.

По словам Пашиняна военные действия в Нагорном Карабахе являются беспрецедентными по своему масштабу. Он отметил, что противник задействовал сотни танков и БМП, десятки самолетов.

Ссылаясь на военных экспертов, Пашинян заявил, что "такое не часто случалось в XXI веке в других концах света".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут быть завершены только при условии, что Армения выведет свои войска с территории.