Ереван готов обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах – Пашинян

03 октября, 21:36
Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMA Wire/ТАСС
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны готовы обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, сообщает ТАСС.
Обсуждение должно состояться в рамках Минской группы ОБСЕ.
По словам Пашиняна военные действия в Нагорном Карабахе являются беспрецедентными по своему масштабу. Он отметил, что противник задействовал сотни танков и БМП, десятки самолетов.
Ссылаясь на военных экспертов, Пашинян заявил, что "такое не часто случалось в XXI веке в других концах света".
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут быть завершены только при условии, что Армения выведет свои войска с территории.
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