Путин и Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом передает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран обсудили обострение обстановки в районе Нагорного Карабаха, а также высказали озабоченность в связи с начавшимися там боевыми действиями.
"Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности", – отметили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, Путин и Макрон отметили, что урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами. Лидеры договорились также о дальнейшем взаимодействии по данному вопросу, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ.
"Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств – сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса", – подчеркнули в Кремле.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе.
Обе стороны сообщили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение. В Азербайджане объявили частичную мобилизацию.
В Нагорном Карабахе снова начались бои между Азербайджаном и Арменией
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