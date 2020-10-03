В Госдуме прокомментировали возможное размещение миротворцев РФ в Карабахе

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе созрел и будет всесторонне изучен, сообщает РИА Новости.

"Насчет введут-не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств. Но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь", – сказал Тайсаев.

Он напомнил, что в рамках ОДКБ у РФ и Армении есть совершенно четкие обязательства друг перед другом.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассмотреть в рамках Минской группы ОБСЕ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что вооруженные силы республики заняли семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. На спорной территории начались активные боестолкновения. В странах ввели военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.