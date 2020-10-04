Глава Карабаха поручил остановить удары по военным объектам Гянджи

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что приказал прекратить ракетные удары по объектам военного назначения в городе Гянджа в Азербайджане. Об этом он написал на странице в Facebook.

Глава региона отметил, что Армия обороны успела нанести произвести несколько ударов.

"В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения", – написал Арутюнян.

Он подчеркнул, что рассчитывает на адекватные встречные действия Азербайджана. В противном случае, обстрелы могут быть возобновлены.

Накануне стало известно, что Азербайджан занял семь сел на линии соприкосновения в Карабахе. Как заявил президент страны Ильхам Алиев, речь идет о селе Талыш Тертерского района, селах Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, а также селе Ашагы Абдульрахманлы Физулинского района.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные боестолкновения. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Сообщается об убитых и раненых с обеих сторон.

