Премьер-министр Армении рассказал о возобновлении мирного процесса по Карабаху

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране готовы к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы остаемся верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта. Армянская сторона готова возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ", – заявил политик.

По мнению Пашиняна, продолжение противостояния может крайне негативно сказаться на состоянии региона. Премьер-министр Армении также осудил действия Азербайджана и Турции, в том числе ракетные и артиллерийские обстрелы.

Впервые о готовности прекратить огонь Армения объявила в начале октября. Местный МИД подчеркнул, что приветствуют осуждение применения силы в зоне конфликта со стороны России, США и Франции.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Стороны также осудили переброску наемников в зону конфликта. Президент Сирии Башар Асад, в частности, сообщил, что у Дамаска имеются документальные подтверждения таких действий со стороны Турции.

