Премьер-министр Армении рассказал о возобновлении мирного процесса по Карабаху

12:58
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране готовы к возобновлению мирного процесса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Мы остаемся верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта. Армянская сторона готова возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ", – заявил политик.
По мнению Пашиняна, продолжение противостояния может крайне негативно сказаться на состоянии региона. Премьер-министр Армении также осудил действия Азербайджана и Турции, в том числе ракетные и артиллерийские обстрелы.
Впервые о готовности прекратить огонь Армения объявила в начале октября. Местный МИД подчеркнул, что приветствуют осуждение применения силы в зоне конфликта со стороны России, США и Франции.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Стороны также осудили переброску наемников в зону конфликта. Президент Сирии Башар Асад, в частности, сообщил, что у Дамаска имеются документальные подтверждения таких действий со стороны Турции.
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