Асад рассказал о странах – соучастницах Эрдогана в поддержке терроризма

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Богатые страны являются соучастницами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью РИА Новости.

По его словам, термин "международное сообщество" в действительности означает лишь небольшую группу стран.

"Назовем их влиятельными на политической арене странами. Большинство этого международного сообщества – соучастники Турции по поддержке терроризма. Так что они знают, что делает Турция, им нравится, что она делает, Турция – инструмент этих стран по внедрению в этом регионе их политики, претворения в жизнь их идей", – считает Асад.

Он заявил, что не может рассчитывать на международное сообщество и международное право в вопросе сирийского урегулирования.

В начале сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены. Глава МИД РФ отметил, что особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке России выстояла в борьбе с международным терроризмом, а также с теми, кто планировал разрушить сирийскую государственность.

Ранее авиация РФ и Сирии уничтожила в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа.

Масштабная операция по разгрому бандформирований при поддержке артиллерии и спецназа была проведена в период с 18 по 24 августа. Уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

