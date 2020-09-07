Лавров рассказал об уничтожении очагов террористов в Сирии

16:29
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дамаске.
"Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены", – приводит слова главы МИД РФ РИА Новости.
Лавров отметил, что особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке РФ выстояла в борьбе с международным терроризмом, а также с теми, кто планировал разрушить сирийскую государственность.
Ранее авиация РФ и Сирии уничтожила в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа.
Масштабная операция по разгрому бандформирований при поддержке артиллерии и спецназа была проведена в период с 18 по 24 августа. Уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.
18 августа генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Инцидент произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор.
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту гибели генерала ВС РФ. В ведомстве отметили, что любое преступление против военнослужащих РФ в Сирии расследуется сотрудниками СК тщательным образом. Там также пообещали привлечь к расследованию компетентные органы сирийского государства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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