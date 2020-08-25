Авиация РФ и Сирии за неделю уничтожила 327 боевиков

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Авиация РФ и Сирии уничтожила в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа, сообщает РИА Новости.

Масштабная операция по разгрому бандформирований при поддержке артиллерии и спецназа была проведена в период с 18 по 24 августа. Уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил РФ погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Инцидент произошел в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор.

Следственный комитет РФ открыл дело по факту гибели генерала ВС РФ. В ведомстве отметили, что любое преступление против военнослужащих РФ в Сирии расследуется сотрудниками СК тщательным образом. Там также пообещали привлечь к расследованию компетентные органы сирийского государства.