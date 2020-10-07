Песков назвал поводом для обеспокоенности РФ нахождение боевиков в Карабахе

15:20
Фото: AP Photo/AP video via AP
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о боевиках в Карабахе из Сирии, сообщает "Газета.ру".
По словам представителя Кремля, их нахождение в зоне горячего конфликта представляет собой большую опасность и является поводом для глубокой обеспокоенности России.
Накануне президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики перебрасываются в зону конфликта в Нагорном Карабахе, у Дамаска, по его словам, есть этому подтверждения.
Позже Сергей Нарышкин сообщил, что тысячи радикалов, которые воюют на Ближнем Востоке, включая боевиков "ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России), перебрасывают в Карабах. Он отметил, что в зону конфликта стягиваются также наемники из экстремистских курдских группировок.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. Армения обвинила Азербайджан в переброске наемников из Сирии в Карабах. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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