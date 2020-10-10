Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров перемирие в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших наступит 10 октября в 12:00.

"Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", – цитирует ТАСС итоговое заявление.

Посредничество в обмене удерживаемыми лицами будет оказывать Международный комитет Красного Креста.

Отмечается, что документ был принят в ответ на обращение Владимира Путина в соответствии с договоренностями президентов России, Армении и Азербайджана.

Кроме того, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к переговорам для достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечалось, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.