Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве.
Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров перемирие в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших наступит 10 октября в 12:00.
"Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно", – цитирует ТАСС итоговое заявление.
Посредничество в обмене удерживаемыми лицами будет оказывать Международный комитет Красного Креста.
Отмечается, что документ был принят в ответ на обращение Владимира Путина в соответствии с договоренностями президентов России, Армении и Азербайджана.
Кроме того, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к переговорам для достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.
Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечалось, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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