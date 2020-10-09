Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ планирует обсудить вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе нагорно-карабахского конфликта.

Также Путин вновь обратился к сторонам с призывом прекратить боевые действия.

Ранее российский лидер провел серию телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, Путин заявил, что в России очень переживают из-за событий в Нагорном Карабахе. Происходящее там он назвал трагедией и добавил, что в РФ проживают около двух миллионов азербайджанцев и более двух миллионов армян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечалось, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.