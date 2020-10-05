Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин и глава Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили на официальном сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", – исходит из сообщения.

Отмечается, что разговор произошел по инициативе Еревана. В нем Путин подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его страны взяла под контроль девять сел Джебраилского района.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.