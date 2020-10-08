Американский журналист заявил об истребителях F-16 в Азербайджане

Фото: twitter.com/trbrtc

Журналист газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковое изображение, на котором, по его словам, видно два истребителя F-16. Триберт утверждает, что самолеты находятся на территории аэропорта в азербайджанской Гяндже.

"Истребители, скорее всего, управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235", – написал Триберт в Twitter.

По его словам, вывод был сделан в результате сравнения визуальных характеристик ряда самолетов, эксплуатируемых ВВС Азербайджана.

Кроме того Триберт добавил, что "поддерживаемые Турцией сирийские наемники уже воюют бок о бок с азербайджанскими войсками". Такие данные также предоставлял посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

В Минобороны Армении ранее заявили, что турецкие F-16 сбили армянский Су-25 и наносят авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. В Баку и Анкаре эту информацию опровергли.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечалось, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.