В Турции опровергли информацию об уничтожении Су-25 ВВС Армении

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Информация, согласно которой турецкий истребитель F-16 сбил самолет из Армении, является ложной, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом сообщает RT.

Алтун назвал данное утверждение не соответствующим действительности.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что пилот Су-25 армянских ВВС погиб в результате атаки турецким самолетом F-16.

В воскресенье, 27 сентября, был возобновлен конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

В ходе конфликта стало известно, что Минобороны Армении приходится применять в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения. При этом войска Азербайджана применяют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".

