Правительство Армении запретило выезд из страны всех мужчин старше 18 лет из мобрезерва

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В Армении правительство страны приняло решение запретить выезд из республики всех мужчин старше 18 лет, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Уточняется, что такие меры введены в связи с объявленным в стране военным положением, передает ТАСС.

"Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет", – сказано в сообщении кабмина.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном был возобновлен в воскресенье, 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

При этом Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нужно не разбираться, кто прав, кто виноват, а именно прекратить боевые действия.

