В МИД Армении назвали имя погибшего пилота Су-25

30 сентября, 14:01
Фото: facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter
Министерство иностранных дел Армении назвало имя пилота штурмового самолета Су-25. Так, погибшего зовут Валерий Данелин, приводит RT заявление дипмиссии.
"Погиб пилот Вооруженных сил Республики Армения майор Валерий Данелин", – говорится в заявлении армянского ведомства.
Как заявил Ереван, самолет был сбит в армянском воздушном пространстве F-16 ВВС Турции. Однако, согласно данным Баку, два армянских штурмовика врезались в гору и взорвались, а не были сбиты.
Ранее глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун сказал, что уничтожение Су-25 ВВС Армении не соответствует действительности.
27 сентября возобновился конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В скором времени страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. Кроме того, в Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.
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