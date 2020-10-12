Захарова рассказала о закулисье 11-часовых переговоров по Нагорному Карабаху

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, как проходили переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

По ее словам, переговоры длились почти 11 часов и завершились около двух часов ночи. Участники встречи сделали несколько перерывов, чтобы созвониться с Баку и Ереваном.

Захарова отметила, что в ходе консультаций по-новому открыла для себя главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества", – заявила дипломат.

Она также отметила значительную роль Владимира Путина в этом процессе.

"Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", – добавила она.

На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении на переговорах в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших.

Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября. Однако в этот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

В понедельник, 12 октября, Армения заявила об уничтожении Карабахом азербайджанского Су-25.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. С обеих сторон сообщалось об убитых и раненых.

