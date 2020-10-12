Армения заявила об уничтожении Карабахом азербайджанского Су-25

Фото: AP Photo/Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo via AP

Азербайджанский штурмовик Су-25 уничтожен силами ПВО Карабаха. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Азербайджанские ВВС применяют по всей протяженности линии соприкосновения штурмовики Су-25 под прикрытием турецких F-16. Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха (название Карабаха. – Прим. ред.) сбили на северо-восточном направлении Су-25 противника", – подчеркнула Степанян.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. С обеих сторон сообщалось об убитых и раненых.

Позднее Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, однако впоследствии Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

При этом Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Также лидеры стран выразили соболезнования семьям погибших в результате боевых действий.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

