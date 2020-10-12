В Кремле оценили договоренности глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху

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Россия высоко оценивает сам факт приезда министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москву в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

По его словам, также в Кремле высоко оценивают договоренности между главами МИД Армении и Азербайджана по итогам переговоров в российской столице.

"Мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях, но считаем, что выполнение договоренностей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти на отказ от боевых действий", – заявил Песков.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении состоялись по инициативе Владимира Путина и продолжались более 10 часов.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, позднее Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

