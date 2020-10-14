СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии отправились в Карабах

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Сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии переброшены в район конфликта в Нагорном Карабахе. Сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией уже участвовали в боях между Азербайджаном и Арменией, сообщает газета The Wall Street Journal.

По версии источников издания, с июля среди сирийских мятежных группировок распространяется информация о вербовке Турцией бойцов для участия в боевых действиях. С середины сентября боевики перебрасываются из Сирии в зону конфликта группами до 100 человек за раз, сообщает газета.

Один из сирийских мятежников рассказал изданию, что прибывшие в Нагорный Карабах боевики получают до 2 тысяч долларов в месяц. Другой источник уточнил, что около 200 боевиков уже попросили вернуть их обратно.

В публикации отмечается, что Турция в Азербайджане проводит двухнедельные военные учения и предоставила ударные беспилотники.

Власти Турции отвергают обвинения в отправке сирийских боевиков. Власти Азербайджана также заявляют, что не задействуют иностранных наемников.

На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении на переговорах в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших.

Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября. Однако в этот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

В понедельник, 12 октября, Армения заявила об уничтожении Карабахом азербайджанского Су-25.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. С обеих сторон сообщалось об убитых и раненых.