В Азербайджане возбудили дело против российского журналиста Пегова

Фото: facebook.com/war.gonzo.war

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского военного журналиста Семена Пегова. Об этом сообщает РИА Новости.

Создателя проекта WarGonz обвинили в том, что он въехал с территории Армении в Нагорный Карабах, который Азербайджан считает своей оккупированной территорией. В результате люди, которые посещают этот регион без уведомления официального Баку, автоматически объявляются персонами нон грата и включаются в черный список.

Так, в отношении Пегова заведено дело по статьям "Публичные призывы к терроризму", "Публичные призывы, направленные против государства", а также "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики".

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. В результате страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. Позднее обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Ранее в Кремле оценили договоренности глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении состоялись по инициативе Владимира Путина и продолжались более 10 часов.