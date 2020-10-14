Лавров назвал условие стабилизации ситуации в Карабахе

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Политическое урегулирование в Нагорном Карабахе должно идти параллельно с воплощением уже имеющихся договоренностей, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, предложения, которые сопредседатели Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров.

"Их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД выразил надежду, что печальные события последнего времени должны помочь активизировать политический процесс.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также была объявлена частичная мобилизация.

Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, позднее Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

