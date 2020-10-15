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Москва 24

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Экономика

11:39

Курс доллара поднялся выше 78 рублей

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 78,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, доллар увеличился на 39 копеек. Курс европейской валюты увеличился на 40 копеек, составив 91,60 рубля. Стоимость нефти марки Brent упала на 0,51% – до 43,1 доллара за баррель.

Ранее главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман оценил вероятность падения рубля к минимумам 2014 и 2016 годов. По мнению эксперта, такое возможно только при резком падении нефтяных цен или введении острых санкций против России.

Гойхман также указал, что позиции рубля могут подвергнуться давлению в случае серьезного обострения ситуации с коронавирусом в мире. Кроме того, движение в ту или иную сторону, по словам эксперта, могут спровоцировать геополитические перипетии.

Рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро

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