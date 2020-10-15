Глава Азербайджана оценил готовность к мирному урегулированию по Карабаху

17:22
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Азербайджан готов рассмотреть предложения о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, как передает ТАСС.
"Абсолютно ясно, что после завершения военного противостояния должны быть определенные международные усилия по обеспечению мира", – заявил глава государства.
Он отметил, что Азербайджан может обсудить как политические, так и военные решения. Однако президент страны отказался назвать конкретные сроки перехода к таким переговорам.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его правительство не пошло на территориальные уступки в урегулировании конфликта. Местные власти потребовали определение статуса непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Международное сообщество призвало к мирному разрешению конфликта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: