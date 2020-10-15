Глава Азербайджана оценил готовность к мирному урегулированию по Карабаху

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Азербайджан готов рассмотреть предложения о мирном урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, как передает ТАСС.

"Абсолютно ясно, что после завершения военного противостояния должны быть определенные международные усилия по обеспечению мира", – заявил глава государства.

Он отметил, что Азербайджан может обсудить как политические, так и военные решения. Однако президент страны отказался назвать конкретные сроки перехода к таким переговорам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его правительство не пошло на территориальные уступки в урегулировании конфликта. Местные власти потребовали определение статуса непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Международное сообщество призвало к мирному разрешению конфликта.

