СМИ сообщили о гибели 52 сирийских наемников в Карабахе

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52 наемника из Сирии убиты в Нагорном Карабахе в ходе боевых действий, сообщает газета The Washington Post.

По версии издания, боевиков завербовали поддерживаемые Турцией военные формирования в Сирии. Они должны были воевать якобы на стороне Азербайджана.

В материале отмечается, что тела погибших передали родственникам на сирийско-турецкой границе в начале октября.

Ранее СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии отправились в Карабах. Уточнялось, что прибывшие боевики, предположительно, получают до 2 тысяч долларов в месяц.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации. С обеих сторон сообщалось об убитых и раненых.

Накануне Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе. Диалог был инициирован турецкой стороной.