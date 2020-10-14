Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Телефонный разговор состоялся между главами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает RT.

Уточняется, что диалог был инициирован турецкой стороной.

"Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве", – рассказали в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что Владимир Путин выразил обеспокоенность из-за появления в зоне конфликта боевиков ближневосточного региона. По словам президента РФ, существует необходимость в мирном урегулировании существующих противоречий.

Оба президента подчеркнули, что необходимо активизировать политические процессы в регионе на основе наработок Минской группы ОБСЕ.

Бои в Карабахе начались 27 сентября, в развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и локально военное положение.