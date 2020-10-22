Алиев допустил создание армянской автономии в Карабахе

16:25
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления культурной автономии Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС. По его словам, у самоопределения есть несколько видов.
"Например, может быть культурная автономия. Мы видим это на примере развитых стран Европы, когда у людей есть определенные права в рамках своих муниципалитетов, своих общин. Как и в любом месте Азербайджана, у проживающих в нашей стране армян также могут быть подобные контакты", – заявил он.
В то же время азербайджанский лидер заявил, что Баку никогда не позволит создать на территории страны второе армянское государство.
Ранее в МИД Армении заявили, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем. В заявлении отмечалось, что Азербайджан и Турция отвергают мирное урегулирование конфликта. В свою очередь, армянская сторона выступает с позиций, исключающих военное урегулирование.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что располагает доказательствами о переброске боевиков Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
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