МИД Армении назвал единственный путь решения проблемы Карабаха

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Министерство иностранных дел Армении заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем.

В своем заявлении МИД также указал, что Азербайджан и Турция отвергают мирное урегулирование конфликт. В свою очередь, армянская сторона выступает с позиций, исключающих военное урегулирование, говорится на сайте.

В министерстве подчеркнули, что конфликт может быть урегулирован в рамках формата Минской группы ОБСЕ. Вице-президент Турции Фуат Октай ранее допустил, что страна направит войска в Нагорный Карабах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Позже Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.



Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия



