В Армении объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи

08:29
Фото: ТАСС/AP Photo
Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян рассказал о причинах обращения Армении к России с просьбой дать консультацию по вопросам безопасности. Об этом он заявил в эфире собственного телевидения Армении.
Так, страна запросила поддержку России в связи с военными действия в Нагорном Карабахе, сказал советник.
Арутюнян также подчеркнул, что страна не стала обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это он объяснил тем, что в случае положительного ответа организации защиту республики будет реализовывать военная база России в Гюмри.
"В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ", – высказался Арутюнян, добавив, что в скором времени начинаются консультации.
Он отметил, что Армению ничего не сковывает.
"Мы будем использовать все рычаги, в том числе и ОДКБ", – заключил Арутюнян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию дать соответствующую консультацию.
Как отмечается, премьер-министр Армении направил письмо, где "досконально представил ситуацию" в Карабахе и "возникшие вызовы". В письме, в частности, речь идет об "обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".
В обращении Пашинян попросил о консультации, чтобы определить "род и размер помощи", которую РФ может оказать Армении на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.
При этом в министерстве иностранных дел России заявили, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боевые действия, которые происходят на территории Нагорного Карабаха, перенесутся на территорию Армении.
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