В МИД прокомментировали запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности

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Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боевые действия, которые происходят на территории Нагорного Карабаха, перенесутся на территорию Армении, заявили в министерстве иностранных дел России.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил Владимира Путина провести консультации по вопросу "рода и размера помощи", которую Москва могла бы оказать Еревану на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

В МИД подчеркнули, что позиция Москвы соответствует положениям этого договора.

"Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", – говорится в сообщении.

Накануне Пашинян заявил, что Армения и Нагорный Карабах согласны с присутствием российских миротворцев в зоне конфликта. Он призвал рассматривать вмешательство российской стороны с разных точек зрения.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

