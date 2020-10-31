Никол Пашинян запросил у РФ консультации по вопросам безопасности Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию дать консультацию по вопросам безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на сайте МИД республики.

Как отмечается, премьер-министр Армении направил письмо, где "досконально представил ситуацию" в Карабахе и "возникшие вызовы". В письме, в частности, речь идет об "обстоятельствах переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха".

В обращении Пашинян попросил о консультации, чтобы определить "род и размер помощи", которую РФ может оказать Армении на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.

Накануне Пашинян заявил, что Армения и Нагорный Карабах согласны с присутствием российских миротворцев в зоне конфликта. Он призвал рассматривать вмешательство российской стороны с разных точек зрения. Пашинян подчеркнул, что такой вариант приемлем как для Армении, так и для Карабаха, однако, чтобы российские миротворцы смогли участвовать, необходимо еще одобрение Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

