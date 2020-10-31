Армения и Азербайджан договорились не стрелять по мирному населению

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Представители Армения и Азербайджан согласовали решение не наносить удары по мирному населению и гражданским объектам. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что встреча глав МИД двух стран прошла в Женеве. Переговоры проходили при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом", – заявили в пресс-службе ОБСЕ.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

По последней информации, Армения и Карабах выразили согласие с присутствием миротворцев из РФ в зоне конфликта. В Ереване напомнили, что для принятия решения необходимо также одобрение Азербайджана.