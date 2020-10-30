Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ ситуацию в Карабахе

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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Карабахе, трагические события в Европе, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в качестве основного вопроса оперативного совещания была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва. Участники совещания обсудили ситуацию в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе, а также решительно осудили терроризм в любых его проявлениях. Также на совещании обсуждались вопросы внутрироссийской повестки дня.

В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министры обороны Сергей Шойгу и внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

Ранее Песков заявил, что продолжающиеся в Нагорном Карабахе бои вызывают сожаление и обеспокоенность. Представитель Кремля подчеркнул, что в регионе нет устойчивого прекращения огня.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.